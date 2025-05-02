ЦПД: дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки РФ у Ставропольському краї

Ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Невідомі дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об'єкт «Звезда», у Ставропольському краї, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

Він зазначив, що ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою «Звезда» і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

Об‘єкт «Звезда» – це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ворога.

Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні).

Як зауважив Кваленко, сьогодні об'єкт «Звезда» – це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві.