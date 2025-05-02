Головне за ніч та ранок п’ятниці, 2 травня: майже 200 боєзіткнень, вибухи в Криму

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті захисники відбили 199 боєзіткнень, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 атаки росіян.

На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1110 окупантів. Росія вже втратила в Україні 954300 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі ППО збила 64 російські безпілотники зі 150.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови”.

Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

У пояснювальній записці вказано, що “реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні відносини”.

У Криму упродовж ночі на 2 травня лунали вибухи у багатьох місцях розміщення російських військових об'єктів.

Роботу ворожої ППО чули у Сімферополі, Севастополі, Гвардійському, Євпаторії, Сакському районі. Місцеві стверджують, що подібного обстрілу "не було давно" та пишуть про можливе ураження військових аеродромів та складів боєприпасів.

Сполучені Штати більше не виконуватимуть роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися самі, заявила на брифінгу спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона зазначила, що Держдеп змінює підхід до переговорів. "Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - пояснила Брюс, за словами якої, у світі "є й інші регіони, які потребують уваги".

Музичний гурт Ziferblat та представники української делегації спеціальним "Євробачення-експресом" з київського залізничного вокзалу вирушили до Базеля, де представлятимуть нашу країну на найвідомішому пісенному конкурсі Старого Світу.

Як пише "Суспільне", перед подорожжю музиканти поспілкувалися з пресою і заявили, що прагнуть потрапити до гранд-фіналу "Євробачення-2025", щоб мати змогу двічі піднятися на сцену з українським прапором. Ziferblat пообіцяли зробити все можливе для перемоги у конкурсі, але важливішою метою вважають запущений ними збір коштів на розмінування України.

Перша репетиція виступу в Базелі у гурту призначена вже на 3 травня. У першому півфіналі, який відбудеться 15 травня, представники України виступлять під номером 5.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!