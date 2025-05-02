На Донеччині у двох селах Шахівської громади розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми

Йдеться про села Шахове і Торецьке.

У двох селах Шахівської громади розпочинаємо примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Йдеться про села Шахове і Торецьке.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Всього у Шаховому та Торецькому наразі орієнтовно перебуває 80 дітей.

Філашкін дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

“Вкотре закликаю: евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!” – закликав глава Донецької ОВА.