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На Донеччині у двох селах Шахівської громади розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми

Йдеться про села Шахове і Торецьке.

На Донеччині у двох селах Шахівської громади розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми
Фото: Google Maps

У двох селах Шахівської громади розпочинаємо примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Йдеться про села Шахове і Торецьке.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Всього у Шаховому та Торецькому наразі орієнтовно перебуває 80 дітей. 

Філашкін дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. 

“Вкотре закликаю: евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!” – закликав глава Донецької ОВА.
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