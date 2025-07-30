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ДБР: викрили рятувальника і екслісника, які за $19000 намагалися переправити чоловіка у Румунію

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

ДБР: викрили рятувальника і екслісника, які за $19000 намагалися переправити чоловіка у Румунію
Затримані організатори схеми
Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили, що затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області та його спільника, колишнього лісника із Закарпаття, які намагались за 19 тисяч доларів США незаконно переправити в Румунію військовозобов’язаного.

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Про це повідомила пресслужба ДБР. 

Організовував оборудку з переправлення посадовець ДСНС. Він залучив до цього свого колишнього земляка, який, за попередніми даними, вже мав досвід у незаконному переправленні осіб.

Рятувальник взяв на себе функцію "перевізника", бо мав службове посвідчення та можливість безперешкодно проїжджати блокпости по всій Україні. Своїх "клієнтів" він маскував під працівників ДСНС і таким чином перевозив їх до кордону.

Одного з мешканців Запоріжжя ділок довіз на власному авто до Яремче, де їх зустрів "провідник" – колишній лісник.

Чоловіки привезли "клієнта" в готель та надали детальні інструкції щодо незаконного переправлення через кордон, дотримання заходів конспірації, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої легалізації на території країн Європейського Союзу.

Житель Запоріжжя сплатив за послугу 19 тисяч доларів США, які спільники розділили між собою. Однак одразу після цього затримали. 

Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до незаконного бізнесу інших осіб.

  • В Одеській області затримали чоловіка, який, переодягнувшись жінкою, намагався потрапити за кордон.
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