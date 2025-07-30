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Росіяни атакували Пологівський район на Запоріжжі, є поранений

Пошкоджені житлові будинки.

Росіяни атакували Пологівський район на Запоріжжі, є поранений
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія атакувала Пологівський район Запорізької області, унаслідок чого зруйновано приватні будинки, поранень зазнав 78-річний чоловік.

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Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"78-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки. Росіяни нанесли удари по Пологівському району. Зруйновано приватні будинки, господарчі споруди. Стались загоряння (пожежу вже ліквідовано підрозділом ДСНС)", — ідеться у повідомленні. 
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