Росіяни атакували Пологівський район на Запоріжжі, є поранений

Російська армія атакувала Пологівський район Запорізької області, унаслідок чого зруйновано приватні будинки, поранень зазнав 78-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"78-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки. Росіяни нанесли удари по Пологівському району. Зруйновано приватні будинки, господарчі споруди. Стались загоряння (пожежу вже ліквідовано підрозділом ДСНС)", — ідеться у повідомленні.
- Російські окупанти атакували місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок атаки поранено двох цивільних, пошкоджено житлові будинки.