Росіяни атакували Пологівський район на Запоріжжі, є поранений

"78-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки. Росіяни нанесли удари по Пологівському району. Зруйновано приватні будинки, господарчі споруди. Стались загоряння (пожежу вже ліквідовано підрозділом ДСНС)", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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