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Унаслідок російського обстрілу у Костянтинівці поранено двох цивільних

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Унаслідок російського обстрілу у Костянтинівці поранено двох цивільних
Костянтинівка
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти атакували місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок атаки поранено двох цивільних, пошкоджено житлові будинки.

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Про це повідомляє очільник МВА Сергій Горбунов.

"Російські окупанти, застосувавши ствольну артилерію, завдали удару по житловому сектору міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів. Обидва отримали поранення за місцем проживання", — каже він.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади приватного та багатоквартирного житлових будинків.

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення. 
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