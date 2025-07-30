Унаслідок російського обстрілу у Костянтинівці поранено двох цивільних

Російські окупанти атакували місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок атаки поранено двох цивільних, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє очільник МВА Сергій Горбунов.

"Російські окупанти, застосувавши ствольну артилерію, завдали удару по житловому сектору міста. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів. Обидва отримали поранення за місцем проживання", — каже він.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади приватного та багатоквартирного житлових будинків.