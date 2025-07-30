У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який "гарантував" посаду в прокуратурі за 25 000 євро, частину з яких йому вже перерахували на криптогаманець.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Нині чоловік затриманий у процесуальному порядку. Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на шахрайство, вчинений у великих розмірах та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу.

У Прокуратурі Києва уточнили, що затриманий - 62 річний чоловік, який переконував дівчину, що, нібито, має зв’язки з "першими особами Офісу Генерального прокурора". Ціна питання – 25 тис. євро, з яких 15 тис. необхідно було заплатити одразу, а 10 тис. вже після призначення на посаду. За ці кошти він обіцяв їй посад "заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора".