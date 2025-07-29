Юрчишин: правоохоронний комітет ВР не розглядатиме депутатський законопроєкт про повернення незалежності НАБУ

Він розгляне лише поданий президентом і чотири альтернативні. І – принаймні поки що – голосувати збираються лише в першому читанні.

Комітет з питань правоохоронної діяльності завтра розгляне президентський законопроєкт, що має повернути незалежність НАБУ і САП, а також чотири альтернативних до нього проєкти. Але розгляду законопроєкту авторства 48 депутатів, який подали найпершим, не буде, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Парламентар також звернув увагу, що засідання комітету проходитиме в закритому режимі. Станом на зараз розгляд законопроєкту пропонують лише в першому читанні, а не за основу і в цілому.

"Так, вже на комітеті може бути зміна формулювання щодо рішення «за основу і в цілому», але поки цього немає", – сказав він.

Про підготовку законопроєкту про повернення відібраної у НАБУ і САП незалежності від генерального прокурора депутати повідомили одразу після скандального голосування в Верховній Раді. Тоді роботу над ним анонсувала депутатка Інна Совсун, а зрештою свої підписи під ним поставили 48 народних обранців, в тому числі й ті, хто підтримав підпорядкування антикорупційних органів.

Підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору

Скандальні зміни, що фактично підпорядковували НАБУ і САП генпрокурору і дозволяли йому на свій розсуд призначати прокурорів по корупційних справах та віддавати підслідні антикорбюро справи іншим органам ухвалили 263 голосами “за”. Це був не окремий законопроєкт, а поправки, внесені на комітеті, до законопроєкту про особливості слідства стосовно зниклих безвісти людей. Тобто такого, що жодним чином не стосувався НАБУ і антикорупційної інфраструктури.

При цьому законодавчим змінам передували масові обшуки в працівників НАБУ. Двох з них звинуватили в співпраці з ворогом через нардепа-втікача Федора Христенка. А ще трьом оголосили підозри за ДТП, які трапилися в 2021 і 2023 роках. У НАБУ повідомили, що відповідні органи одразу ж знали про ці аварії, і тому неясно, чого ДБР вирішила оголосити підозри саме зараз.

Вже наступного після обшуків дня у Раді знайшлися 263 голоси за зміни, а спікер ВР і Володимир Зеленський екстрено їх підписали. Володимир Зеленський аргументував необхідність змін усуненням "російського впливу" на НАБУ.

Того ж дня в українських містах почалися масштабні протести. Проти цього виступили й міжнародні партнери.

Вже наступного дня президент Володимир Зеленський анонсував повернення незалежності НАБУ і САП, хоча сам підписав скандальні зміни.

У розробці законопроєкту, покликаного виправити скоєне, брали участь глави правоохоронних органів, а також НАБУ і САП. Антикорупційні органи залишилися задоволеними новим документом. Однак президентський законопроєкт впроваджує обов'язкову перевірку працівників правоохоронних органів і НАБУ на поліграфі на предмет співпраці з ворогом.

Голосувати за нього нардепи мають 31 липня.