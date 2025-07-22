Суд на закритому засіданні відправив посадовця НАБУ Магамедрасулова під варту на 2 місяці

У Києві 22 липня відбувся розгляд запобіжного заходу посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження, які суддя задовольнив.

Згодом стало відомо, що суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Магамедрасулов заявив, що очікував на таке рішення. Його адвокатка Тетяна Охрімчук повідомила, що захист оскаржуватиме рішення.

Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях. Йому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору (стаття 112-2 КК України). Затриманий, за даними слідства, був посередником продажу до Дагестану технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець – Сентябр Магамедрасулов. Також слідчі стверджують, що Магамедрасулов мав контакт з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, “який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами РФ та впливає на діяльність НАБУ”. ЦПК звернув увагу, що на аудіо прослуховування йдеться про продаж не в Дагестан, що в складі Росії, а в Узбекистан. Водночас слідчі публікували документ про програму в Росії.

21 липня СБУ та Офіс генпрокурора провели масові обшуки у співробітників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках з Росією. Паралельно з цим ДБР вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.

22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". Також LB.ua отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.

НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема - у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними "Української правди", НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).