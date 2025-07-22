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Внаслідок атаки в Сумській області частково зникла електроенергія

Внаслідок атаки в Сумській області частково зникла електроенергія
Фото: ДТЕК

У Сумській області внаслідок денної атаки частково зникло світло: без електроенергії залишилася частина обласного центру, Сумського й Роменського районів. Деталей і наслідків уточнювати не будуть, аби не допомагати ворогу, повідомили в АТ "Сумиобленерго".

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Енергетики закликали зберігати тишу і не поширювати в мережі фото і відео влучань та будь-які дані, що можуть допомогти росіянам. Над відновленням живлення працюють.

"Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю!" – повідомили в компанії. 
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