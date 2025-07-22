Уряд запустив соціальний проєкт «Юстиція військовим», спрямований на підвищення правової обізнаності

У межах ініціативи доступні відеоконсультації на найбільш актуальні теми.

Міністерство юстиції України спільно з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проєкт «Юстиція військовим», спрямований на підвищення правової обізнаності військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

Як зазначає оборонне відомство, мета проєкту – через серію коротких відеороликів надати військовим та їхнім родинам важливу юридичну інформацію й посилити їхню обізнаність у правових питаннях.

У межах ініціативи доступні відеоконсультації на найбільш актуальні теми: як правильно оформити рапорт, оскаржити висновок ВЛК, отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг, скористатися правом на матеріальну допомогу, як діяти у випадку зникнення або полону, а також звернутися по безоплатну правничу допомогу.

Завдяки підтримці АТ «Укрзалізниця», ці відео транслюються на вокзалах та в потягах «Інтерсіті», щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні. Усі ролики мають переклад жестовою мовою, аби якомога більше наших захисників і захисниць мали змогу отримати необхідну правничу підтримку.

Як зазначає Міноборони, проєкт «Юстиція військовим» – ще один важливий крок у посиленні державної комунікації, спрямованої на покращення юридичної обізнаності військовослужбовців. Паралельно з цим проєктом, Мін’юст також реалізує іншу ініціативу – спецпроєкт «Право Захисника та Захисниці», який містить практичні юридичні поради з широкого кола питань, пов’язаних із військовою службою.