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У Чернігові організують змагання для ветеранів

У програмі буде вісім дисциплін.

У Чернігові організують змагання для ветеранів
Ветерани під час одного із заходів
Фото: «Серцевір» – ветеранська спільнота України

27-28 вересня у Чернігові проведуть спортивні змагання «Північний форпост» серед ветеранів і ветеранок з пораненнями.

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Фото: «Серцевір» – ветеранська спільнота України

Про це повідомили на сторінці ветеранської спільноти України «Серцевір» у Фейсбуці

Організатори зазначають, що «"Північний форпост" – це не просто змагання. Це – простір підтримки, поваги, відновлення й нових зустрічей».

Програма заходу
Фото: «Серцевір» – ветеранська спільнота України
Програма заходу

Ветерани змагатимуться у восьми дисциплінах: 

  • стрільба з лука (польова, по трьох мішенях на різних відстанях);
  • жим лежачи;
  • ейрбайк;
  • веслування;
  • ривок гирі;
  • настільний теніс;
  • волейбол;
  • петанк.

Фото: Серцевір» – ветеранська спільнота України

Реєстрацію відкриють незабаром.

Нагадаємо, Федерація дзюдо України (ФДУ) й Асоціація ветеранів Сил спеціальних операцій Збройних сил України презентували проєкт з адаптивного дзюдо та підписали меморандум про співпрацю
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