У Чернігові організують змагання для ветеранів

27-28 вересня у Чернігові проведуть спортивні змагання «Північний форпост» серед ветеранів і ветеранок з пораненнями.
Про це повідомили на сторінці ветеранської спільноти України «Серцевір» у Фейсбуці.
Організатори зазначають, що «"Північний форпост" – це не просто змагання. Це – простір підтримки, поваги, відновлення й нових зустрічей».
Ветерани змагатимуться у восьми дисциплінах:
- стрільба з лука (польова, по трьох мішенях на різних відстанях);
- жим лежачи;
- ейрбайк;
- веслування;
- ривок гирі;
- настільний теніс;
- волейбол;
- петанк.
Реєстрацію відкриють незабаром.
Нагадаємо, Федерація дзюдо України (ФДУ) й Асоціація ветеранів Сил спеціальних операцій Збройних сил України презентували проєкт з адаптивного дзюдо та підписали меморандум про співпрацю