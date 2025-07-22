У Чернігові організують змагання для ветеранів

У програмі буде вісім дисциплін.

Ветерани під час одного із заходів

27-28 вересня у Чернігові проведуть спортивні змагання «Північний форпост» серед ветеранів і ветеранок з пораненнями.

Фото: «Серцевір» – ветеранська спільнота України

Про це повідомили на сторінці ветеранської спільноти України «Серцевір» у Фейсбуці.

Організатори зазначають, що «"Північний форпост" – це не просто змагання. Це – простір підтримки, поваги, відновлення й нових зустрічей».

Фото: «Серцевір» – ветеранська спільнота України Програма заходу

Ветерани змагатимуться у восьми дисциплінах:

стрільба з лука (польова, по трьох мішенях на різних відстанях);

жим лежачи;

ейрбайк;

веслування;

ривок гирі;

настільний теніс;

волейбол;

петанк.

Фото: Серцевір» – ветеранська спільнота України

Реєстрацію відкриють незабаром.

Нагадаємо, Федерація дзюдо України (ФДУ) й Асоціація ветеранів Сил спеціальних операцій Збройних сил України презентували проєкт з адаптивного дзюдо та підписали меморандум про співпрацю