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Гімнастка Онофрійчук виграла загальний залік Кубка світу в багатоборстві

Вона стала першою українкою в історії, яка змогла це зробити.

Гімнастка Онофрійчук виграла загальний залік Кубка світу в багатоборстві
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук
Фото: Марія Музиченко

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею Кубка світу-2025 у багатоборстві.

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Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Відповідно до регламенту Кубка світу у 2025 році, з чотирьох проведених етапів до загального заліку зараховували три кращих результати. 

Онофрійчук взяла участь у трьох етапах, набравши загалом 135 балів. Цього вистачило, щоб випередити найближчу суперницю на 10 очок. 

Нагадаємо, НОК визнав Таїсію Онофрійчук найкращою спортсменкою червня 2025 року в Україні.

20 серпня у Ріо-де-Жанейро розпочнеться Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Онофрійчук розповіла LB.ua про підготовку до змагань.
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