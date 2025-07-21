Гімнастка Онофрійчук виграла загальний залік Кубка світу в багатоборстві

Вона стала першою українкою в історії, яка змогла це зробити.

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею Кубка світу-2025 у багатоборстві.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Відповідно до регламенту Кубка світу у 2025 році, з чотирьох проведених етапів до загального заліку зараховували три кращих результати.

Онофрійчук взяла участь у трьох етапах, набравши загалом 135 балів. Цього вистачило, щоб випередити найближчу суперницю на 10 очок.

Нагадаємо, НОК визнав Таїсію Онофрійчук найкращою спортсменкою червня 2025 року в Україні.

20 серпня у Ріо-де-Жанейро розпочнеться Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Онофрійчук розповіла LB.ua про підготовку до змагань.