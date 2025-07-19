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Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вночі, 19 липня, орієнтовно о 23:30 за Києвом Олександр Усик і Даніель Дюбуа змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик і Даніель Дюбуа під час битви поглядів
Фото: EPA/UPG

20:40. Природа не відпочила на дитині! Син принца Насіба Аадам Хамед переміг аргентинця Езекіль Грегорес одноголосним рішенням суддів після чотирьох раундів – 42:36. Який батько, такий син!

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20:25. До речі, саме Олександр Усик переміг у битві поглядів між боксерами під час церемонії зважування.

20:20. Поки хлопці з андеркарду намагаються заявити про себе, ми повертаємося до головного бою вечора. На цікаві події була багатою не лише пресконференція, а й церемонія зважування боксерів

Усик і Дюбуа після зважування
Фото: EPA/UPG
Усик і Дюбуа після зважування

Усик перед боєм підійшов найважчим у кар'єрі (103.1 кг), але все одно був легшим за Дюбуа майже на 8 кг (110.5).

20:15. Наступним на ринг у Лондоні вийде син легендарного Насіма Хамеда Аадам Хамед. Як думаєте, перебрав у батька хоч жменю таланту? Побачимо!

20:10. Перший бій андеркарду закінчився! Він пройшов у суперлегкій вазі! Грузин Лаша Гурулі достроково здолав британця Джеймса Френсіса. Команда боксера з Великої Британії відмовилася випускати свого бійця на ринг після четвертого раунду.

19:35. За тиждень до поєдинку боксери відвідали низку медіазаходів. Нам хочеться зупинитися на пресконференції, де Усик, очевидно, був головним героєм. Спочатку він здивував громадськість одягом, вийшовши до журналістів в образі гетьмана Павла Скоропадського. Потім намагався навчити британців фразеологізму "Не женіть коней", сказавши цю фразу англійською. Носії мови були шокованими, а Сашко додав ще один перл до свого списку цікавих висловів.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа на пресконференції
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик і Даніель Дюбуа на пресконференції

19:25. Ще один цікавий момент. У випадку перемоги Олександр Усик стане першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі. 

Загалом це буде третє абсолютне чемпіонство в кар'єрі Сашка. Вперше Усик став абсолютом у 2023 році, здолавши Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

Фото: EPA/UPG

19:20. Усик і Дюбуа проведуть сьогодні другий очний бій. У першому українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Саме упродовж того поєдинку британець грізно пробив Усику нижче пояса... Згадаймо, як воно було!

Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа під час першого поєдинку
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа під час першого поєдинку

Перший бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, 2023 рік
Фото: EPA/UPG
Перший бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, 2023 рік

Українець Олександр Усик у бою проти Даніеля Дюбуа.
Фото: EPA/UPG
Українець Олександр Усик у бою проти Даніеля Дюбуа.

19:15. Друзі, як ви знаєте, окрім Усика й Дюбуа, на ринг сьогодні також вийдуть чимало боксерів. До вашої уваги андеркард вечора боксу. Одразу зауважимо, що сьогодні боксуватимуть наші Влад Сіренко й Даніель Лапін.

Аадам Хамед (ПАР, 5-0-0, 3 КО) — Езекіль Грегорес (Аргентина, 3-24-0)

Лаша Гурулі (Грузія, 1-0-0) — Джеймс Френсіс (Велика Британія, 7-1-0, 1 КО)

Владислав Сіренко (Україна, 22-0-0, 19 КО) — Соломон Декрес (Велика Британія, 9-1-0, 3 КО)

Даніель Лапін (Україна, 11-0-0, 4 КО) — Льюїс Едмондсон (Велика Британія, 11-0-0, 3 КО)

Лоуренс Околі (Велика Британія, 21-1-0, 16 КО) — Кевін Лерена (ПАР, 31-3-0, 15 КО)

Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за другим поєдинком між українським чемпіоном за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа, який володіє титулом IBF. Боксери визначать між собою абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

Вечір боксу відбудеться в Лондоні, Велика Британія! Головний бій вечора між Усиком і Дюбуа розпочнеться орієнтовно о 23:30 за київським часом. 

Офіційним транслятором бою є стримінгова платформа MEGOGO.
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