​Поліція затримала киянина, який здійснив шість пострілів із пістолета на радощах від перемоги Усика

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте за такі дії чоловіку тепер загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який розпочав стрілянину, святкуючи перемогу українського спортсмена.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

На спецлінію 102 звернулася мешканка Дарницького району, яка почула звуки стрілянини неподалік свого будинку. На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці встановили, що чоловік дивився спортивну трансляцію в альтанці поруч із будинком.

"Після завершення ефіру, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив емоційно відзначити перемогу українського спортсмена, здійснивши шість пострілів із травматичного пістолета: чотири – в повітря, ще два – в дерево, чим налякав місцевих мешканців", - повідомили правоохоронці.

Фото: Поліція Києва

Слідчі вилучили зброю та гільзи, які наразі направлені на експертизу, а 36-річного киянина затримали в порядку статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу. Чоловіку повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Проте за свої дії правопорушнику тепер загрожує до п’яти років обмеження волі.

Як повідомлялося, 20 липня український боксер Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.