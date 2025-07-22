Директор НАБУ допускає тиск на нього і керівника САП і "клепання" справ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос допускає подальший тиск на нього та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратур, у тому числі - проведення слідчих дій і відкриття справ.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікуємо подальшого розвитку подій, в тому числі прораховуємо і негативні сценарії – вчинення тиску безпосередньо на мене і керівника САП, можливо, проведення слідчих дій, склепання, вибачте на слові, якихось справ, - ми допускаємо, що всі ці речі можуть відбутися", - сказав Кривонос.

"Інформація про заплановану атаку була доволі тривалий термін. Ми знали, що щось має відбуватися. Частково була інформація, що можуть бути законодавчі ініціативи, була інформація, що можуть бути такі речі, як обшуки, процесуальні дії, пред'явлення підозр", - додав він.

Кривонос також зазначив, що про ці речі було відомо і міжнародні партнери були поінформовані.

"Ми виключно розслідуємо високопосадову корупцію. Точно вважаю, включаючи те, що низка народних депутатів, які, маючи очевидний конфлікт інтересів, радісно голосувала за цей законопроєкт, що так, це питання тиску на НАБУ і САП і це наслідок нашої діяльності в тому числі", - наголосив директор НАБУ.

Що передувало

- НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема - у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними "Української правди", НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).

- 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали масові обшуки у співробітників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках з Росією. Паралельно ДБР вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за ДТП, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці в САП. Підозру також отримав і нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко – правоохоронці заявили, що він був старшим агентом ФСБ і впливав на НАБУ.

- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". Також LB.ua отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.

- На ситуацію вже відреагували посли "Великої сімки": основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду. Висловилися також і в Єврокомісії - українській владі нагадали, що значна фінансова підтримка залежить від реформ.