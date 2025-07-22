Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список

LB отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Публікуємо список поіменно по фракціях.

В "Слузі народу" дали 185 голосів "за". Це: Аліксійчук, Ананченко, Арахамія, Арсенюк, Бабак, Бабій, Безгін, Беленюк, Березін, Боблях, Богданець, Богуцька, Божик, Божков, Бондаренко, Бородін, Вінтоняк, Вірастюк, Войцехівський, Воронов, Гайду, Галайчук, Галушко, Гевко, Герасименко, Дубнов, Дунда, Герман, Гетманцев, Горбенко, Горенюк, Горобець, Гривко, Гринчук, Гришина, Грищенко, Гузенко, Дануца, Дирдін, Діденко, Дмитрієва, Драбовський, Дубнов, Дунда, Заблоцький, Забуранна, Завітневич, Загоруйко, Задорожний, Задорожній, Заремський, Заславський, Захарченко, Здебський, Зуб, Зуєв, Іванов, Калаур, Кальченко, Камельчук, Каптєлов, Касай Г.О., Касай К.І., Качура, Ковальов, Ковальчук, Козак, Козир, Колєв, Колюх, Копанчук, Копиленко, Копитін, Корявченков, Кострійчук, Костюк, Костюх, Кицак, Кисилевський, Кінзбурська, Кісєль, Клочко, Ковальов, Ковальчук, Красов, Крейденко, Криворучкіна, Кривошеєв, Крячко, Кузбит, Кузнєцов, Кузьміних, Культенко, Кунаєв, Лаба, Леонов, Литвиненко, Літвінов, Лічман, Локтіонова, Любота, Мандзій, Марусяк, Марченко, Марчук, Маслов, Матусевич, Медяник, Мезенцова, Мельник, Мельнік, Мережко, Мисяпін, Михайлюк, Мокан, Мотовиловець, Мошенець, Мулик, Мурдій, Нагаєвський, Нагорняк, Наталуха, Негулевський, Неклюдов, Нестеренко, Нікітіна, Новіков, Остапенка, Павліш, Павлюк, Пасічник, Пашковський, Перебийніс, Петруняк, Пивоваров, Підласа, Припутень, Прощук, Пуртова, Пушкаренко, Радуцький, Рубльов, Руденко, Савченко, Саладуха, Салійчук, Северин, Семінський, Скрипка, Сова, Стефанчук М.О., Стріхарський, Струневич, Сушко, Тарарін, Тарасенко, Тимофійчук, Тістик, Ткаченко М.М., Ткаченко О.М, Третьякова, Устенко, Федієнко, Фріс, Фролов, Халімон, Хоменко, Чернявський, Чорний, Чорноморов, Швачко, Шинкаренко, Шипайлов, Шол, Шпак, Штепа, Юнаков, Юраш, Якименко, Яковлєва, Яременко.

Утримались: Бакумов, Веніславський, Мазурашу, Павловський.

Не голосували: Жупанин, Коваль, Колебошин, Герус, Кириченко, Маріковський, Нальотов, Подгорна, Рєпіна, Саламах, Соломчук, Стернійчук, Циба, Янченко.

"Проти": Ганна Бондар, Роман Грищук, Дмитро Гурін.

"Батьківщина"

За: Абдуллін, Бондарєв, Буймістер, Власенко, Волинецт, Дубіль, Євтушок, Кабанченко, Крулько, Кучеренко, Лукашук, Мейдич, Ніколаєнко, Соколов, Тимошенко, Цицмбалюк.

Не голосував: Тарута.

"Євросолідарність"

"За": Алєксєєв, Джемілєв, Южаніна.

"Проти": Федина, Сюмар, Ар'єв, Бондар, Геращенко, Гончаренко, Зінкевич, Климпуш-Цинцадзе, Павленко.

Утримались: Чийгоз, Синютка, Саврасов, Порошенко, Герасимов.

Не голосували: Кубів, Іонова.

Позафракційні

"За": Микиша, Руслан Стефанчук, Безугла, Загородній, Корнієнко.

Не голосуали: Магера, Кондратюк, Гриб, Магомедов, Разумков, Соха.

"Проти": Лерос.

У "Довірі", "За майбутнє" і двох уламках забороненої ОПЗЖ всі присутні віддали голоси "за".