Центробанк США знову відмовився зменшувати облікову ставку

Рада Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, всупереч очікуванням, вирішила не зменшувати облікову ставку та залишити її на нинішньому рівні 4,25-4,5%.

Як пише BBC, це суперечить вимогам президента Дональда Трампа, який тривалий час заявляє про потребу знизити відсоток, під який видаються кредити. У Білому домі вважають, що це доповнить картину економічного зростання, запорукою якого нібито є запроваджені Трампом підвищені імпортні мита.

Проте саме тарифи є головним чинником, який переконує голову центробанку Джерома Пауелла всіляко опиратися бажанням республіканця. На думку фінансиста, не варто поспішати, а потрібно дочекатися визначеності щодо економічних показників на тлі хаосу, який спричинили мита.

Втім нинішнє рішення ФРС мало свою особливість: вперше за 30 років одразу двоє членів Ради не підтримали позицію більшості та проголосували за те, щоб знизити ставку.