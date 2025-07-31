Epicentr Ceramic Corporation — це інноваційний завод з найсучаснішим обладнанням, який в умовах війни вийшов на 2 місце за обсягами виробництва в Україні. Про секрети успіху, а також про те як змінилися тренди у кераміці та яку плитку обирають українці розповідає директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров.

Фото: пресслужба Директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров.

Epicentr Ceramic Corporation відсвяткувала своє шестиріччя. Які досягнення Epicentr Ceramic Corporation ви вважаєте найбільш визначальними за ці роки?

За шість років завод пройшов шлях від запуску виробництва потужністю 6,3 млн м² на рік до 12,5 млн м². Ми постачали плитку у понад 30 країн світу — від Канади до Катару.

Нам вдалося створити не просто чергове підприємство, а інноваційну платформу технологій і поверхонь. Асортиментний портфель налічує 200 SKU й щомісяця ми оновлюємо серії. Завод має власну R&D-лабораторію, відділи контролю якості, трейд-маркетингу та експорту. Попри виклики війни, ми змогли зберегти штат і стабільну роботу виробництва, продовжуючи розвивати продуктову лінійку та розширювати присутність на міжнародних ринках.

Які інвестиції в інфраструктуру та технології були зроблені протягом останніх років?

Із самого початку ми прагнули створити в Україні завод, який не лише закриє дефіцит локальної плитки, а й зможе конкурувати з провідними європейськими виробниками. Це був один із найбільших інвестиційних проєктів у галузі за часи незалежності. Початкові інвестиції перевищили 2,6 млрд грн: ми одразу зробили ставку на найсучасніше обладнання — SACMI, System, Continua+, а також побудували повний цикл виробництва (від лабораторії контролю сировини до сортувально-пакувальних ліній).

Попри виклики повномасштабної війни, ми продовжили розвиток і за цей час інвестували ще понад 1 млрд грн. У 2023 році завершили монтаж четвертої виробничої лінії, що дало змогу збільшити наші потужності до 12,5 млн м² на рік. Наступний етап — не менш амбітний: у найближчі два роки плануємо досягти 18 млн м² та запустити нові технологічні майданчики для виробництва великоформатної плитки.

Як війна вплинула на виробничі процеси і бізнес-модель компанії? Завдяки чому вдалося дотримуватися стабільності та зростання в таких умовах і зайняти 2 місце за обсягами виробництва в Україні?

Війна вплинула на всі процеси без винятку й відкинула нас назад. Ми втратили сировинну базу на східній Україні і загалом постачання сировини дуже ускладнилося, що змусило нас оперативно шукати альтернативи та змінювати деякі компоненти у виробництві. Зруйновані логістичні ланцюги, здорожчання і дефіцит палива спонукали частково перейти на залізничні перевезення. Також змінилася географія експорту: якщо до 2022 року понад 50% продукції експортувалося у 24 країни (здебільшого це були Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Люксембург та Грузія), то після повномасштабного вторгнення експорт на певний час повністю зупинився і відновився вже переважно на ринки найближчих сусідів.

Попри ці виклики, нам вдалося не лише відновити стабільну роботу влітку 2022 року, а й наростити масштаби. Виконання всіх зобов’язань стало сигналом для наших партнерів, що ми залишаємося надійними навіть у кризових умовах. Ми покращили стандарти якості, розробили та впровадили нові продукти, оновили 85% асортиментного портфеля порівняно з 2021 роком і запустили новий бренд Teo Ceramics.

У 2024 році майже вдалося досягти рівня виробництва 2021 року, але вже цього року прогнозуємо реалізувати понад 8 млн м² плитки, що перевищить показники попередніх років.

У які країни зараз експортуєте продукцію? Чи є суттєві відмінності у споживчих уподобаннях і вимогах до керамічної плитки на українському і світовому ринках?

Наша плитка була представлена у понад 30 країнах світу. Після вимушеної паузи у 2022 році, коли експорт практично зупинився, ми змогли відновити й поступово збільшуємо його обсяги. Сьогодні постачаємо продукцію вже до 16 країн, серед яких Польща, Румунія, Молдова, Німеччина, Франція, Бельгія, Чехія, Литва, Угорщина, Люксембург та ОАЕ.

Фото: пресслужба

Споживчі уподобання на українському та світовому ринках суттєво відрізняються. Український покупець орієнтується на широкий вибір дизайнів, тоді як у Європі цінують мінімалізм, великі формати, функціональність та натуральні текстури (дерево, камінь, їх мікси). Відповідно до цих трендів ми й оновили нашу лінійку у 2024 році. Європейський ринок приділяє більше уваги не блиску поверхні, а тому, як плитка виглядатиме в інтер’єрі через 3–5 років.

Які формати користуються найбільшою популярністю?

Найпопулярніший формат сьогодні — 600×600 мм, це наша база. Водночас спостерігаємо стабільне зростання інтересу до 1200×600 мм та 1200×1200 мм, особливо на експортних ринках, де архітектура рухається до більших просторів. Серед поверхонь беззаперечними фаворитами є Mat і Super Mat — практичні, антиковзальні та приємні на дотик. За ними йдуть Satin і Full Lappato — преміум сегмент, що відкриває для нас нові можливості збільшення доданої вартості продукції.

Яка кількість співробітників на сьогодні працює в компанії? Чи складно знаходити профільних спеціалістів для виробництва? Як компанія вирішує це питання?

Сьогодні на заводі працює близько 600 співробітників — це вдвічі більше, ніж у перший рік нашої діяльності. Ми намагаємося зберегти кожного фахівця: третина колективу працює у нас понад п’ять років, і більшість із них пройшла шлях від рядових спеціалістів до керівних посад.

Фото: пресслужба

Профільні й вузькоспеціалізовані кадри завжди були в дефіциті на ринку. На початку ми залучали людей з різних куточків України, пропонуючи кращі умови праці та можливість працювати на найсучаснішому італійському обладнанні. Сьогодні використовуємо весь спектр можливостей для пошуку персоналу: заохочуємо співробітників рекомендувати знайомих, активно беремо участь у ярмарках вакансій, презентуємо компанію у закладах вищої та професійної освіти.

Які тренди на ринку будівельних матеріалів та кераміки вважаєте ключовими для майбутнього, і як компанія адаптується до цих змін?

Ми вивчаємо поведінку покупця та прогнозуємо його потреби на кілька років уперед. Сьогодні ключовими трендами ринку кераміки є:

● великі формати й мінімум швів. Плитка 1200×1200 мм, яку ми виробляємо завдяки технології Continua+, — ексклюзив для України і навіть серед провідних європейських брендів лишається рідкістю;

● функціональні покриття. Покупець очікує не лише гарного дизайну, а й глибини фактури та антиковзких властивостей;

● швидкий монтаж і точність калібру. Це тренд на зменшення відходів і спрощення роботи з великими форматами;

● екологічність на міжнародному ринку. Це вимога ринку, тому активно працюємо над тим, щоб наші продукти відповідали цим стандартам.

Фото: пресслужба

Ми маємо власну лабораторію, де тестуємо зносостійкість, ковзання, збереження блиску. Виготовляємо для зовнішніх і громадських просторів потовщену плитку (20 мм), здатну витримувати великі навантаження. Розробили нові рецептури Super Mat, Soft Mat, які характеризуються високою зносостійкістю.

Які стратегічні цілі Ви ставите на найближчі 3–5 років?

Стати №1 в Україні й увійти в топ-3 у Центрально-Східній Європі. Для цього плануємо поетапно збільшити виробничі потужності до 18 млн м² до 2027 року. Розширити експорт, зокрема відновити постачання до країн, з якими співпрацювали до 2022 року, а також освоювати нові ринки — Велику Британію, США. Важливим напрямком вважаю інтеграцію з B2B-сегментом: плануємо співпрацювати не лише з рітейлом, а й з девелоперами, архітекторами та будівельними компаніями.