У липні в бюджет України надійшло податків на 9,9 млрд грн більше, ніж планували

В Україні сьомий місяць поспіль фіксують перевищення показників надходжень до бюджету.
Як повідомила тимчасова керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух, у липні надійшло на 9,9 млрд грн більше від плану (+12,5% до плану).
«Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 89,3 млрд грн (+37,1 % до липня 2024 року). За 7 місяців перевиконали план на 70,8 млрд (+10,6%)», - зазначила Карнаух.
Серед основних показників липня:
- ПДФО — 32,3 млрд грн (+13,5% до плану);
- ПДВ — 27,0 млрд грн (+5,1%);
- податок на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн (+54,9%).
За січень-липень показники такі:
- надходження: 736,4 млрд грн;
- перевиконання показника січня-липня 2024 року: +24,1%.
У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що додаткові податкові та митні надходження за рахунок детінізації у 2025 році можуть скласти $4 млрд порівняно з $2,5 млрд минулого року.