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У липні в бюджет України надійшло податків на 9,9 млрд грн більше, ніж планували

За 7 місяців перевиконали план на 70,8 млрд.

У липні в бюджет України надійшло податків на 9,9 млрд грн більше, ніж планували
в.о. голови ДПС Леся Карнаух
Фото: Олександр Ратушняк

В Україні сьомий місяць поспіль фіксують перевищення показників надходжень до бюджету.

Як повідомила тимчасова керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух, у липні надійшло на 9,9 млрд грн більше від плану (+12,5% до плану). 

«Загалом до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 89,3 млрд грн (+37,1 % до липня 2024 року). За 7 місяців перевиконали план на 70,8 млрд (+10,6%)», - зазначила Карнаух.

Серед основних показників липня: 

  • ПДФО — 32,3 млрд грн (+13,5% до плану);
  • ПДВ — 27,0 млрд грн  (+5,1%);
  • податок на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн (+54,9%).

За січень-липень показники такі:

  • надходження: 736,4 млрд грн;
  • перевиконання показника січня-липня 2024 року: +24,1%.

У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що додаткові податкові та митні надходження за рахунок детінізації у 2025 році можуть скласти $4 млрд порівняно з $2,5 млрд минулого року.
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