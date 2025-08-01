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Свириденко домовилась з переможцем конкурсу на голову БЕБ Цивінським, що він має пройти поліграф

Прем’єрка каже, що це “зніме всі питання та сумніви у цивілізований спосіб”. Зазначимо, що на вимогу Міжнародного валютного фонду уряд мав призначити директора БЕБ, обраного конкурсною комісією, до кінця липня.

Свириденко домовилась з переможцем конкурсу на голову БЕБ Цивінським, що він має пройти поліграф
Олександр Цивінський
Фото: НАБУ

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що домовилась з переможцем конкурсу на голову Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександром Цивінським про проходженням ним поліграфу.

“Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі”, – написала Свириденко. 

За її словами, вона розраховує, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом.

Згодом Цивінський підтвердив, що розмова з премʼєром “була конструктивна і по суті”. 

“Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед”, – написав Цивінський.

Нагадаємо, напередодні Цивінський опублікував лист від СБУ, в якому офіційно підтверджено відсутність підстав для непризначення у БЕБ. Зазначимо, що на вимогу Міжнародного валютного фонду уряд мав призначити директора БЕБ, обраного конкурсною комісією, до кінця липня. 

До цього голова Конкурсної комісії дала брифінг, на якому сказала, що її члени не проводитимуть новий конкурс, оскільки вже обрали кандидата, що повністю відповідає вимогам. Уряд аргументував відмову від призначення Цивінського російським паспортом його батька. Сам він каже, що з ним не спілкується роками і всі необхідні перевірки вже пройшов, оскільки працює в НАБУ.
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