Сьогодні о 22:00 відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН через нову хвилю російську терору в Україні

Сьогодні, 1 серпня, о 22:00 за київським часом відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Постійне представництво України при ООН.

Воно було скликане на вимогу України у відповідь на нову хвилю ракетного терору з боку Росії, яка призвела до загибелі десятків мирних мешканців і масштабних руйнувань у Києві.

“Ще глибокої вночі Постійний представник України при ООН Андрій Мельник розбудив своїх колег-послів у Радбезі, надіславши їм смс-повідомлення про нову безпрецедентну атаку на столицю. Він також надіслав їм фотографії з місця російського воєнного злочину у Святошині, де російська ракета знищила цілий підʼїзд, поховавши заживо мирних жителів. Цей зруйнований будинок знаходиться поряд із місцем, де проживає сімʼя самого Андрія Мельника”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця нічна дипломатія одразу принесла свої плоди: вже з самого ранку вдалося домогтися рішення Ради Безпеки провести екстрене засідання щодо воєнних злочинів РФ проти цивільного населення в України вже наступного дня.

Головною метою цього засідання РБ ООН стане примушення російського агресора до негайного перемирʼя та припинення ракетних та дронових ударів по українських містах.

Трансляцію засідання можна буде подивитися наживо.