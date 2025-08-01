Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаПолітика

Єрмак: партнери підтвердили позитивні сигнали з боку Білого дому щодо санкцій та мит на російську нафту

Сполучені Штати мають ввести їх після завершення встановленого Трампом 10-денного дедлайну для Росії.

Єрмак: партнери підтвердили позитивні сигнали з боку Білого дому щодо санкцій та мит на російську нафту
Фото: ОП

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів розмову із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та заступником дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні.

“Вдячний колегам за щирі слова співчуття нашій нації у зв’язку з черговим варварським обстрілом Києва. Вже 31 загиблий, серед них - пʼятеро дітей. росія продовжує терор проти мирних людей. Маємо посилювати спільну відповідь”, – повідомив Єрмак.

Він зазначив, що партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти РФ, зокрема — щодо санкцій на російську нафту та вторинні мита після завершення 10-денного дедлайну, визначеного президентом Дональдом Трампом.

Також сторони обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів.

Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС.

Також глава ОП наголосив на важливості продовження особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies