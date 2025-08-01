Єрмак: партнери підтвердили позитивні сигнали з боку Білого дому щодо санкцій та мит на російську нафту

Сполучені Штати мають ввести їх після завершення встановленого Трампом 10-денного дедлайну для Росії.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів розмову із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та заступником дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні.

“Вдячний колегам за щирі слова співчуття нашій нації у зв’язку з черговим варварським обстрілом Києва. Вже 31 загиблий, серед них - пʼятеро дітей. росія продовжує терор проти мирних людей. Маємо посилювати спільну відповідь”, – повідомив Єрмак.

Він зазначив, що партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти РФ, зокрема — щодо санкцій на російську нафту та вторинні мита після завершення 10-денного дедлайну, визначеного президентом Дональдом Трампом.

Також сторони обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів.

Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС.

Також глава ОП наголосив на важливості продовження особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.