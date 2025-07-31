Президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода про припинення війни в Україні була укладена до 8 серпня.

Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі, виступаючи перед членами Ради безпеки ООН, повідомляє Reuters.

"І Росія, і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив Келлі.