Президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода про припинення війни в Україні була укладена до 8 серпня.
Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі, виступаючи перед членами Ради безпеки ООН, повідомляє Reuters.
"І Росія, і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - наголосив Келлі.
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На початку липня Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.
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29 липня президент США заявив, що дає Росії десять днів (до 8 серпня) для того, щоби вона погодилася на угоду про припинення вогню.