Німеччина може пришвидшити процес визнання палестинської державності, ‒ МЗС країни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль здійснює дводенну поїздку до Ізраїлю та на палестинські території.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль натякнув, що його уряд може пришвидшити процес визнання палестинської держави, якщо Ізраїль анексує Західний берег. Про це пише Bloomberg.

Напередодні дводенної поїздки до Ізраїлю та на палестинські території Вадефуль заявив, що його уряд не відступить від своєї мети – рішення про створення двох держав, додавши, що “для Німеччини визнання палестинської держави – це радше кінець процесу. Але такий процес має розпочатися зараз”.

Оскільки інші європейські уряди посилюють свою позицію щодо Ізраїлю щодо гуманітарної катастрофи у Смузі Гази, Німеччина також перебуває під все більшим тиском, незважаючи на свій традиційно тісний союз з єврейською державою. У Європі та за її межами спостерігається хвиля протестів, що спонукають прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу вирішити кризу.

Після засідання кабінету міністрів безпеки Німеччини в понеділок канцлер Фрідріх Мерц закликав Ізраїль негайно пом'якшити “катастрофічну” гуманітарну кризу в Газі. Мерц додав, що його уряд розглядає можливі подальші кроки, якщо ситуація не покращиться, хоча він не уточнив, які саме.

Хоча президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього місяця заявили, що їхні уряди можуть визнати палестинську державу, Мерц чітко дав зрозуміти, що визнання палестинського суверенітету може бути лише одним із останніх кроків до всеохоплюючої угоди.

Дводенна поїздка Вадефула до Ізраїлю та на Західний берег відіграватиме центральну роль у можливому переоціненні політики Німеччини на Близькому Сході, заявив Мерц. Головний дипломат Німеччини проведе переговори зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром пізніше в четвер та зустрінеться з Палестинською адміністрацією в Рамаллі в п'ятницю.

Вадефул також може зустрітися з Нетаньягу, повідомив німецький чиновник на умовах анонімності.

Звіт Вадефула може вплинути на рішення про те, чи погодиться Німеччина на санкції проти Ізраїлю, які можуть включати обмеження на постачання зброї.

Окремо Європейський Союз обговорює, чи слід йому повністю або частково призупинити свою угоду про асоціацію з Ізраїлем, яка регулює їхні торговельні відносини, ‒ через гуманітарну ситуацію. Такі країни, як Швеція, Іспанія та Ірландія, закликали до її призупинення.