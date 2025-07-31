Канада долучилася до країн, які анонсували визнання Палестини

Канада долучилася до двох інших держав "Великої сімки" - Франції та Великої Британії - які упродовж останнього тижня заявили про намір визнати суверенітет Палестини під час відкриття нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як пише CNN, про рішення уряду офіційно визнати Палестину у вересні розповів прем'єр-міністра Марк Карні. За його словами, це логічне продовження "відданості Канади сценарію "двох держав", де незалежна та суверенна Палестина живе поряд з Державою Ізраїль у мирі та безпеці".

Карні також додав, що Палестинська Адміністрація, яка є офіційною владою на контрольованих нею територіях Західного берега Йордану, "взяла на себе зобов'язання провести потрібні країні реформи". Зокрема йдеться про проведення у 2026 році виборів, до участі в яких не буде допущено ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікувано засудило заяву прем'єра, назвавши рішення Канади "нагородою ХАМАСу та завадою для досягнення припинення вогню в Газі і звільнення заручників".