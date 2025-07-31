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Командування Сухопутних військ: 86% скарг на ТЦК у липні виявилися фейками або маніпуляціями

У підтверджених випадках двох осібвідсторонили від виконання обов’язків.

Командування Сухопутних військ: 86% скарг на ТЦК у липні виявилися фейками або маніпуляціями
​ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
Фото: Скріншот з відео

Сухопутні війська ЗСУ відзвітували про результати перевірки інцидентів, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування у липні.

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Як повідомила пресслужба командування, із 244 зафіксованих випадків із ТЦК лише 33 мали під собою реальні підстави. Решта 210 (86%) виявилися маніпуляціями, фейками або інформаційно-психологічними операціями.

«За результатами перевірок 2 осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще 7 притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Тривають 24 службові розслідування», — повідомили в командуванні Сухопутних військ.

робота ТЦК
робота ТЦК

У ЗСУ підкреслили, що відкритість та прозорість є інструментами протидії російській пропаганді, яка активно намагається дискредитувати українські інституції.

  • Працівники ДБР цього місяця перевіряють інформацію щодо можливого інциденту в Чернігові за участі правоохоронців і працівників ТЦК.
  • А ось у червні перевірили 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників ТЦК. Пітвердилися 36 випадків.
  • В кінці травня цього року Командування Сухопутних військ повідомило, що починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК. Раніше також повідомлялося, що для військових терцентрів розробили правила поведінки.
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