Ближче до ранку у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками росіяни в ніч на 31 липня завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Вранці Ткаченко повідомив про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, це хлопчик шести років. Станом на ранок відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Серед постраждалих є троє поліцейських.

Про це повідомляють начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко та ДСНС.

Фото: ДСНС Тимур Ткаченко та Юрій Клименко на місці російської атаки по Києву 31липня

Ткаченко вранці повідомив, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в 9-поверховий житловий будинок в Святошинському районі. Також постраждали Шевченківський, Солом'янський та Голосіївський райони.

За інформацією моніторингових каналів, попередньо йшлося про використання 6-8 засобів ураження типу "Іскандер-К". У столиці чули серію дуже гучних вибухів. Всього по Києву наслідки російської комбінованої атаки є на понад 27 локаціях.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram підтвердив влучання у житлову забудову у Шевченківському та Святошинському районах.

Мер Віталій Кличко додав, що в обидвох районах зафіксовано виклики медиків. У Шевченківському ударною хвилею вибило вікна у дитячому відділенні медичного закладу, там постраждалих немає.

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальник на місці російського удару

Фото: ДСНС наслідки російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС наслідки російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС наслідки російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС наслідки російської атаки по Києву 31липня

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці російської атаки по Києву 31липня