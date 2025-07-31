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Дрони СБУ вразили завод радіоелектроніки у Пензі, який працює на російську армію

Підприємство виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку.

Сьогодні вранці далекобійні дрони СБУ вразили заводи радіотехніки у Пемзі (АТ “Радіозавод”), який входить до складу корпорації “Ростех”. 

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Про це повідомили LB.ua джерела у спецслужбі.

Підприємство виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку.

Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

Під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими. 

“СБУ системно зменшує здатність Росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічним підприємствам російського ВПК ‒ в розпалі”, ‒ повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Раніше повідомлялося, що у Росії після атак безпілотників повідомили про пожежі на двох оборонних зазводах. У Пензі займання спалахнули в районі двох місцевих заводів: АТ «Радіозавод» та, можливо, АТ «Пензенське виробниче об'єднання ЕВТ ім. Ст. А. Ревунова».
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