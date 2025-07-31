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Четверо мешканців Херсонщини поранені унаслідок російської агресії

Росіяни пошкодили будинки, авто та пункт незламності. 

Четверо мешканців Херсонщини поранені унаслідок російської агресії
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Від російських атак упродовж доби постраждали 33 населені пункти Херсонщини. Поранені четверо мешканців області.

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Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Розлив, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Милове, Новокаїри, Дудчани, Українка, Осокорівка, Бургунка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Заможне, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили пункт незламності, приватні гараж та автомобілі.

  • Нещодавно до лікарні звернулась літня жителька Білозерки, яка двічі потрапила під удар російських БпЛА.
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