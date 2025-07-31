Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 15 безпілотників. Ворог такж бив по області із артилерії. Ушкоджені підприємства, ферма, транспорт та будинки.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема були і влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували.

По Нікопольшині агресор бив БпЛА та артилерією. Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди – одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач.

По Межівській громаді Синельниківського району противник вдарив FPV-дроном. Побитий транспорт комунального підприємства.