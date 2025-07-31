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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Над областю збили 15 безпілотників.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 15 безпілотників. Ворог такж бив по області із артилерії. Ушкоджені підприємства, ферма, транспорт та будинки.

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Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема були і влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували. 

По Нікопольшині агресор бив БпЛА та артилерією. Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди – одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач.

По Межівській громаді Синельниківського району противник вдарив FPV-дроном. Побитий транспорт комунального підприємства.
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