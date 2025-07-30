Головне за середу, 30 липня: атака БпЛА на Київ, майже 160 боєзіткнень, бої на Північно-Слобожанському і Курському напрямках

У Києві лунають вибухи, столицю атакують російські дрони. Подекуди спалахнули пожежі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 липня відбулося 159 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось майже пів сотні боєзіткнень. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 25 атак росіян.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 липня – в новині.

Сьогодні, 30 липня, уряд затвердив Дія.Картку, яка, як написала у телеграмі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, змінить систему державних виплат.

"Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава — інструмент для контролю цільового використання коштів", – зазначила Юлія Свириденко.

Це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань.

Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, пенсій та грошової допомоги.

Міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна заявив, що мобілізація в Україні в більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - сказав Шмигаль.

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