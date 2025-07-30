​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 631 ціль росіян

Впродовж доби 29-30 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 631 ціль окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

132 одиниці особового складу, з яких 76 – ліквідовано;

33 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;

7 артилерійських систем.

Крім того, було знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу “крило”), та уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 22 751 ціль, з яких 4 988 – особовий склад противника.