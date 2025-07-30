Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 631 ціль росіян

Серед ураженого - 7 артилерійських систем.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 631 ціль росіян
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Впродовж доби 29-30 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 631 ціль окупантів.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 132 одиниці особового складу, з яких 76 – ліквідовано;
  • 33 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
  • 7 артилерійських систем.

Крім того, було знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу “крило”), та уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 22 751 ціль, з яких 4 988 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 29-30 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 29-30 липня
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies