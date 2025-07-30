ОВА: на Донеччині у зоні активних бойових дій залишаються 22,5 тисячі цивільних

У зоні бойових дій на Донеччині досі залишаються 22,5 тисячі цивільних, з них — 115 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"По громадах, які віднесені до зони активних бойових дій. Там залишаються 22,5 тис. осіб, з яких 115 – діти", — каже Петлін.

Зокрема, діти залишилися у Лиманській міській тергромаді — 110 осіб і в Торецькій — п’ятеро осіб.

Відомо, що громад, віднесених до зони активних бойових дій, в області 18: Шахівська, Мар’їнська, Торецька, Покровська, Мирноградська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Удачненська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Очеретинська та Новоселівська.

Загалом з підконтрольної українській владі території Донеччини евакуйовано близько 1 млн 244 тис. осіб цивільного населення, з яких близько 193,6 тис. – діти, більше ніж 46,8 тис. – люди з інвалідністю.

Наразі на підконтрольній українській владі території Донеччини, залишаються жити близько 261 тис. осіб цивільного населення.