Окупанти знову атакували громади Дніпропетровщини

Російські окупанти знову атакували дронами та з артилерії громади Нікопольщини та Синельниківщини Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", — каже Лисак.

Унаслідок ворожих ударів зайнялися приватний будинок і суха трава. Пошкоджені ще одна оселя, господарська споруда, багатоповерхівка, магазини.

Безпілотниками агресор атакував Межівську громаду Синельниківського району. Пожежа виникла в будівлі, що не експлуатувалася. Понівечена інфраструктура.