Окупанти знову атакували громади Дніпропетровщини

Російські окупанти знову атакували дронами та з артилерії громади Нікопольщини та Синельниківщини Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", — каже Лисак.
Унаслідок ворожих ударів зайнялися приватний будинок і суха трава. Пошкоджені ще одна оселя, господарська споруда, багатоповерхівка, магазини.
Безпілотниками агресор атакував Межівську громаду Синельниківського району. Пожежа виникла в будівлі, що не експлуатувалася. Понівечена інфраструктура.
- У ніч на 30 липня у Павлограді Дніпропетровської області російські війська пошкодили вокзал та інфраструктуру.