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Окупанти знову атакували громади Дніпропетровщини

Пошкоджені будинки та інфраструктура.

Окупанти знову атакували громади Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти знову атакували дронами та з артилерії громади Нікопольщини та Синельниківщини Дніпропетровської області. 

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах", — каже Лисак. 

Унаслідок ворожих ударів зайнялися приватний будинок і суха трава. Пошкоджені ще одна оселя, господарська споруда, багатоповерхівка, магазини. 

Безпілотниками агресор атакував Межівську громаду Синельниківського району. Пожежа виникла в будівлі, що не експлуатувалася. Понівечена інфраструктура. 
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