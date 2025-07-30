На Вінниччині під час перемовин з правоохоронцями застрелився чоловік, якого розшукували за подвійне вбивство

Чоловік, який розшукувався поліцією за подвійне вбивство пенсіонерів у Черкаській області, застрелився під час перемовин з правоохоронцями.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.

Сьогодні зранку, 30 липня, чоловік зателефонував на 102 та повідомив, що знаходиться біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області.

Він сказав, що очікує екіпаж поліції, і має при собі гранати та автоматичну зброю.

Втім, під час поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство.

В поліції розповіли, що 26 липня підозрюваний зі спільником вдерлися до оселі пенсіонерів та замучили їх до смерті, ймовірно заради грошей.

Вони залишили чоловіка помирати в будинку, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле у Кіровоградській області, дорогою душили. В результаті вона померла від травм голови та удушення.

Раніше оперативники затримали одного з ймовірних нападників, який вийшов на волю після відбування покарання за вбивство та розбій, він вже перебуває в СІЗО.

Чоловік який застрелився також раніше відбував покарання за низку злочинів. Після суїциду правоохоронці виявили поряд із тілом автоматичну зброю, споряджені магазини та гранати.