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На Вінниччині під час перемовин з правоохоронцями застрелився чоловік, якого розшукували за подвійне вбивство

63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство.

На Вінниччині під час перемовин з правоохоронцями застрелився чоловік, якого розшукували за подвійне вбивство
На Вінниччині під час перемовин з правоохоронцями застрелився чоловік, якого розшукували за подвійне вбивство
Фото: Нацполіція

Чоловік, який розшукувався поліцією за подвійне вбивство пенсіонерів у Черкаській області, застрелився під час перемовин з правоохоронцями.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.

Сьогодні зранку, 30 липня, чоловік зателефонував на 102 та повідомив, що знаходиться біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області

Він сказав, що очікує екіпаж поліції, і має при собі гранати та автоматичну зброю. 

Втім, під час поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство.

В поліції розповіли, що 26 липня підозрюваний зі спільником вдерлися до оселі пенсіонерів та замучили їх до смерті, ймовірно заради грошей. 

Вони залишили чоловіка помирати в будинку, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле у Кіровоградській області, дорогою душили. В результаті вона померла від травм голови та удушення.

Раніше оперативники затримали одного з ймовірних нападників, який вийшов на волю після відбування покарання за вбивство та розбій, він вже перебуває в СІЗО. 

Чоловік який застрелився також раніше відбував покарання за низку злочинів. Після суїциду правоохоронці виявили поряд із тілом автоматичну зброю, споряджені магазини та гранати.
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