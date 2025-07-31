Уночі зафіксували прямі влучання 5 російських ракет та 21 дрона, майже всі – у столиці

У ніч на 31 липня російські війська атакували 309 ударними дронами та 8 крилатими ракетами. ППО знешкодила 291 ціль ворога. Однак зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі – у столиці.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що із 317-ма засобів повітряного нападу РФ атакувала:

309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ в Росії,

8 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл у РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

288 ударних БпЛА;

3 крилаті ракети Іскандер-К.

Фото: Повітряні сили