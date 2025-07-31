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Уночі зафіксували прямі влучання 5 російських ракет та 21 дрона, майже всі – у столиці

Росія запустила 309 ударних безпілотників та 8 крилатих ракет.

Уночі зафіксували прямі влучання 5 російських ракет та 21 дрона, майже всі – у столиці
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 31 липня російські війська атакували 309 ударними дронами та 8 крилатими ракетами. ППО знешкодила 291 ціль ворога. Однак зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі – у столиці. 

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Про це повідомили у Повітряних силах. 

Зазначається, що із 317-ма засобів повітряного нападу РФ атакувала:

  • 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ в Росії, 
  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл у РФ. 

Основним напрямком удару був Київ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  • 288 ударних БпЛА;
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 31 липня ворог атакував столицю дронами, а за деякий час випустив по Києву ракети. 
  • Уранці стало відомо про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Відомо про близько 50 постраждалих. Серед постраждалих є 9 дітей і троє поліцейських. Загинули мама і шестирічний хлопчик. 
  • За словами глави МВС Клименка, це було пряме влучання у будинок. Є інформація про зниклих безвісти. 
  • Внаслідок атаки перекрили рух на шести вулицях, є зміни в курсуванні громадського транспорту.
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