У Харкові затримали корегувальника, який наводив удари РФ на енергетику

Навідником виявився 34-річний експрацівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.

СБУ повідомила про затримання корегувальника, який наводив удари РФ на енергетичну інфраструктуру Харкова.

Як зазначили у спецслужбі, це була чергова спроба РФ зруйнувати енергетичну інфраструктуру Харкова та зірвати підготовку міста до нового опалювального сезону. Агент РФ на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста.

Росіяни збиралися використати інформацію від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

Замовлення окупантів виконував 34-річний експрацівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність. ФСБ дистанційно завербувала його через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків» і запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

Головним завданням агента був збір координат. Він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.

Додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі.

Агент координував свою "роботу" із діючим співробітником ФСБ, особу якого СБУ вже встановила.

Співробітники спецслужби задокументували дії ворога та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів.

Агента затримали. При обшуку у нього вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили корегувальнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.