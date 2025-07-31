На Харківщині унаслідок атаки РФ загинула людина, ще семеро – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 7 – постраждали.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років. У с. Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету у Куп'янську постраждала 56-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

39 некерованих авіаційних ракет;

2 ракети ЗРК С-300;

4 КАБ;

12 БпЛА типу «Шахед»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства, АЗС (сел. Васищеве), приватний будинок (с. Борщова);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Осинове);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Вище Солоне, с. Нижче Солоне);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Металівка).

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.