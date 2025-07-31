На Харківщині унаслідок атаки РФ загинула людина, ще семеро – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 7 – постраждали.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років. У с. Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету у Куп'янську постраждала 56-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 39 некерованих авіаційних ракет;
- 2 ракети ЗРК С-300;
- 4 КАБ;
- 12 БпЛА типу «Шахед»;
- 2 БпЛА типу «Ланцет»;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства, АЗС (сел. Васищеве), приватний будинок (с. Борщова);
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Осинове);
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Вище Солоне, с. Нижче Солоне);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Металівка).
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.