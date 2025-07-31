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ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині унаслідок атаки РФ загинула людина, ще семеро – постраждали

Ворог застосовував по області ракети, авіабомби, дрони різних типів.

На Харківщині унаслідок атаки РФ загинула людина, ще семеро – постраждали
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 7 – постраждали.

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Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років. У с. Борщова Липецької громади постраждав 51-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету у Куп'янську постраждала 56-річна жінка. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 39 некерованих авіаційних ракет;
  • 2 ракети ЗРК С-300;
  • 4 КАБ;
  • 12 БпЛА типу «Шахед»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства, АЗС (сел. Васищеве), приватний будинок (с. Борщова);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Осинове);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Вище Солоне, с. Нижче Солоне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Металівка). 

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.
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