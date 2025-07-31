Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки росіян на столицю.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Також 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

У ніч на 31 липня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 17:40 підтверджена загибель 12 людей. Із них - одна дитина (шестирічний хлопчик).