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Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби

У місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби
Фото: Іван Станіславський

Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки росіян на столицю.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 

Також 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

У ніч на 31 липня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 17:40 підтверджена загибель 12 людей. Із них - одна дитина (шестирічний хлопчик). 
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