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Україна закликала Радбез ООН підтримати резолюцію про припинення вогню

УКраїнська представниця наголосила, що треба припинити передання технологій, які підживлюють війну, і забезпечити ефективне виконання санкцій. 

Україна закликала Радбез ООН підтримати резолюцію про припинення вогню
т.в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин
Фото: Facebook/Постійне представництво України при ООН

Українська делегація в ООН закликала Раду Безпеки підтримати запропоновану Францією резолюцію із вимогою негайного, повного й беззастережного припинення вогню між Росією та Україною, пише «Укрінформ».

Т.в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин закликала всіх членів Ради Безпеки підтримати ініційовану Францією резолюцію «із закликом до повного, негайного та беззастережного припинення вогню між Російською Федерацією та Україною».

Вона уточнила, що припинення вогню має застосовуватись на суші, на морі та в повітрі, і створить необхідні умови для миру відповідно до Статуту ООН. 

На засіданні, скликаному за ініціативою Росії, Франція наголосила, що продовжує закликати Раду Безпеки вимагати негайного припинення вогню, однак деталі проєкту резолюції не оприлюднила.

Христина Гайовишин розкритикувала дії Росії, назвавши скликання нею засідання «цинічним і морально огидним» та звинуватила Москву у спробі подати себе як жертву. 

За її словами, Росію підтримують Іран і КНДР, що є порушенням численних резолюцій Радбезу. Вона також звернула увагу на постачання товарів подвійного призначення через китайські компанії, що дає змогу РФ продовжувати агресію.

Дипломатка закликала припинити передання технологій, які підживлюють війну, та забезпечити ефективне виконання санкцій. Як приклад їхнього обходу вона навела участь Валентини Матвієнко у міжнародному заході в Женеві попри санкційний статус.
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