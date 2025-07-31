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​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 682 цілі росіян

Серед ураженого - 8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 682 цілі росіян
український БПЛА UJ-26 'Бобер'
Фото: shotam.info

Впродовж доби 30-31 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 682 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 146 одиниць особового складу, з яких 88 – ліквідовано;
  • 46 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
  • 8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні знищено/уражено 23 433 цілі, з яких 5 134 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 30-31 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 30-31 липня
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