​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 682 цілі росіян

Впродовж доби 30-31 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 682 цілі окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 146 одиниць особового складу, з яких 88 – ліквідовано;
- 46 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
- 8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.
Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у липні знищено/уражено 23 433 цілі, з яких 5 134 – особовий склад противника.