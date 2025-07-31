​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 682 цілі росіян

Серед ураженого - 8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Впродовж доби 30-31 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 682 цілі окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

146 одиниць особового складу, з яких 88 – ліквідовано;

46 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;

8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "крило"), а також уражено 14 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні знищено/уражено 23 433 цілі, з яких 5 134 – особовий склад противника.