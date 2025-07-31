Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН 1 серпня

Засідання скликається у відповідь на російські удари по Києву.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Він додав, що засідання скликається “у відповідь на останню ескалацію терору Росією, яка призвела до вбивств людей та руйнувань у Києві”.

Надзвичайне засідання Радбезу ООН за пунктом порядку денного “Підтримка миру та безпеки України” відбудеться завтра, 1 серпня.

“Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його — єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню”, - наголосив Сибіга.