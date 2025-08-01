Під завалами 5-поверхівки у Краматорську ще можуть перебувати люди.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 19 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 31 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Однак невдовзі очільник Донецької ОВА уточнив, що кількість жертв у Краматорську Донецької області зросла до 3 загиблих і 10 поранених. Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває.Всього внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 серпня.

Покровський район. У Святогорівці Добропільської громади поранено людину. У Добропіллі Криворізької громади поранено 2 людини, пошкоджено склади. У Покровську поранено 6 людей. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Лозовому — будинок і адмінбудівлю. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено 3 адмінбудівлі, багатоповерхівки і промзону. У Краматорську 3 людини загинули і 10 поранені, пошкоджено 30 будинків і 13 автівок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 19 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, господарчу споруду, газогін і вантажівку; в Іванопіллі пошкоджено 27 приватних будинків, ще 1 — у Білокузьминівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1231 людину, у тому числі 99 дітей.