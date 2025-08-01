На Дніпропетровщині армія РФ поранила двох дітей. 4-річний хлопчик – у важкому стані

Через російську агресіюю на Дніпропетровщині постраждали люди. Зокрема у Покровській громаді з-під завалів понівеченого Росією будинку дістали дітей. Стан чотирирічного хлопчика – важкий.

Начальник ОВА Сергій Лисак у телеграмі зазначив, що діти, яких вранці дістали з-під завалів будинка на Синельниківщині, госпіталізовані. 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. За даними прокуратури, йдеться про трьох дітей. У двох із них – осколкові поранення та контузії.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Були удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах.Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли дві ферми, ліцей, пошта. Зайнялося на території приватного домоволодіння.

Вгатила російська армія по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок. За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей. Деталі уточнюють.

Продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками.

Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, авто. За уточненою інформацією, через влучання FPV-дрону по Нікополю вчора пообіді пошкоджений приватний будинок.

Вночі оборонці неба знищили в області 3 БпЛА.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки