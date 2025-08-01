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На Дніпропетровщині армія РФ поранила двох дітей. 4-річний хлопчик – у важкому стані

Дітей деблокували з-під понівеченого росіянами будинку. 

На Дніпропетровщині армія РФ поранила двох дітей. 4-річний хлопчик – у важкому стані
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через російську агресіюю на Дніпропетровщині постраждали люди. Зокрема у Покровській громаді з-під завалів понівеченого Росією будинку дістали дітей. Стан чотирирічного хлопчика – важкий.

Начальник ОВА Сергій Лисак у телеграмі зазначив, що діти, яких вранці дістали з-під завалів будинка на Синельниківщині, госпіталізовані. 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. За даними прокуратури, йдеться про трьох дітей.  У двох із них – осколкові поранення та контузії.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Були удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме Васильківській, Українській та Миколаївській громадах.Постраждала 35-річна жінка. Виникло декілька пожеж. Горіли дві ферми, ліцей, пошта. Зайнялося на території приватного домоволодіння.  

Вгатила російська армія по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок. За попередньою інформацією, з-під завалів дістали двох дітей. Деталі уточнюють. 

Продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками. 

Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, авто. За уточненою інформацією, через влучання FPV-дрону по Нікополю вчора пообіді пошкоджений приватний будинок.

Вночі оборонці неба знищили в області 3 БпЛА. 

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки
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