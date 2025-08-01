Хоча "мета не в тому, щоб приховувати факти - навіть незручні".

Британський мовник BBC заявив про цензурування соціальними мережами контенту, пов'язаного з війнами в Україні та Смузі Гази, нібито через вимоги нового закону у Сполученому Королівстві.

Уже тиждень в країні діє припис, відповідно до якого неповнолітні користувачі мережі мають бути відмежовані від постів, які містять порнографію, заклики до самокаліцтва та інший "шкідливий контент".

Експерти BBC переконалися, що адміністрації соцмереж почали зловживати новими вимогами: були заблоковані відео та спільноти, присвячені бойовим діям в Україні та на Близькому Сході, навіть попри відсутність насильницьких зображень.

Представники медіаспільноти наголошують, що новий закон "не має на меті приховання фактів суспільного інтересу - навіть незручних". Соцмережі критикують за те, що документ, спрямований на захист дітей, "використовують, щоб захистити дорослих від правди".