У Сумах 1 серпня оголошено Днем жалоби

Сумська міська територіальна громада оголосила 1 серпня Днем жалоби за загиблими в Києві від російських ударів в ніч на 31 липня.
Про це повідомила пресслужба Сумської міськради.
“Цього дня у громаді приспустять Державний Прапор України на адміністративних будівлях, а також на будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності”, - йдеться у повідомленні.
Державні та приватні заклади скасують усі розважальні заходи, а у закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті не лунатиме розважальна музика.
Жителі Сумської міської територіальної громади вшанують пам’ять загиблих киян хвилиною мовчання.
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У ніч на 31 липня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 19:43 підтверджена загибель 15 людей. Із них — одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 мешканців Києва, серед них 12 дітей.
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1 серпня в столиці оголосили Днем жалоби.
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У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян по Києву.