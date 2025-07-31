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У Сумах 1 серпня оголошено Днем жалоби

Державні та приватні заклади скасують усі розважальні заходи.

У Сумах 1 серпня оголошено Днем жалоби
Ілюстративне фото

Сумська міська територіальна громада оголосила 1 серпня Днем жалоби за загиблими в Києві від російських ударів в ніч на 31 липня.

Про це повідомила пресслужба Сумської міськради.

“Цього дня у громаді приспустять Державний Прапор України на адміністративних будівлях, а також на будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності”, - йдеться у повідомленні.

Державні та приватні заклади скасують усі розважальні заходи, а у  закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті не лунатиме розважальна музика.

Жителі Сумської міської територіальної громади вшанують пам’ять загиблих киян хвилиною мовчання.

  • У ніч на 31 липня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 19:43 підтверджена загибель 15 людей. Із них — одна дитина (шестирічний хлопчик). Постраждали 135 мешканців Києва, серед них 12 дітей. 

  • 1 серпня в столиці оголосили Днем жалоби

  • У Київській області 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян по Києву. 
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