У Сумах 1 серпня оголошено Днем жалоби

Сумська міська територіальна громада оголосила 1 серпня Днем жалоби за загиблими в Києві від російських ударів в ніч на 31 липня.

Про це повідомила пресслужба Сумської міськради.

“Цього дня у громаді приспустять Державний Прапор України на адміністративних будівлях, а також на будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності”, - йдеться у повідомленні.

Державні та приватні заклади скасують усі розважальні заходи, а у закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті не лунатиме розважальна музика.

Жителі Сумської міської територіальної громади вшанують пам’ять загиблих киян хвилиною мовчання.