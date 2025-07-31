Генштаб: понад половина боєзіткнень з початку доби - на Покровському та Лиманському напрямках

На Новопавлівському напрямку ворог атакував сімнадцять разів.

Станом на 22:00 31 липня відбулося 124 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, застосували 66 керованих бомб.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 449 дронів-камікадзе та здійснили 3 410 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян, ще три боєзіткнення тривають.

Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники двадцять вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок.

Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення.

Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони.

Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів:

Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи тридцять сім разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів:

Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п’ятдесят два – безповоротно.

Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував в районах населених пунктів:

Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які стійко стримують противника.