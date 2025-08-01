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На Запоріжжі росіяни вбили одну людину та поранили шістьох

Ворог завдав по області понад 600 ударів.

На Запоріжжі росіяни вбили одну людину та поранили шістьох
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

63-річний чоловік загинув та шестеро людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Вранці очільник ОВА Іван Федоров повідомив спочатку, що у області 5 поранених, а згодом додав, що їх кількість збільшилася. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Веселянці, Оріхову, Малинівці та Білогірʼю.

441 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Малокатеринівку, Веселянку, Гуляйполе та Щербаки.

157 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир та приватних будинків.

  • Перед цим двоє чоловіків та жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області.  
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