У Харківській області від ударів ворога один чоловік загинув, ще один – поранений

Росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

У Харківській області через російські атаки один чоловік поранений та ще один – загинув. Впродовж доби росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.

Як розповіли у Нацполіції, проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ та безпілотники. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Армія РФ обстріляла Куп’янськ та населені пункти району. Постраждали двоє місцевих мешканців. 51-річного чоловіка у важкому стані доставили до медичного закладу, і вранці він помер від несумісних з життям вибухових травм.

А 54-річний житель Куп’янську отримав вибухове поранення. Уражень зазнали приватні будинки, електрична підстанція, склади.

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу

Ворожий дрон атакував село Руська Лозова. Внаслідок удару зруйнований приватний будинок. Він загорівся. Обійшлося без постраждалих.

Вночі окупанти скерували БПЛА по Балаклії. Внаслідок удару пошкоджено підприємство та нефункціонуючий елеватор. Загорівся склад.

31 липня поліцейські 20 разів оглянули місця подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 28 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією РФ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 795 воєнних злочинів, скоєних на території області.