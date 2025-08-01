На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області від ударів ворога один чоловік загинув, ще один – поранений

Росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. 

У Харківській області від ударів ворога один чоловік загинув, ще один – поранений
наслідки російського обстрілу
Фото: Нацполіція

У Харківській області через російські атаки один чоловік поранений та ще один – загинув. Впродовж доби росіяни били по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. 

Як розповіли у Нацполіції, проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ та безпілотники. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Армія РФ обстріляла Куп’янськ та населені пункти району. Постраждали двоє місцевих мешканців. 51-річного чоловіка у важкому стані доставили до медичного закладу, і вранці він помер від несумісних з життям вибухових травм. 

А 54-річний житель Куп’янську отримав вибухове поранення. Уражень зазнали приватні будинки, електрична підстанція, склади. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу

Ворожий дрон атакував село Руська Лозова. Внаслідок удару зруйнований приватний будинок. Він загорівся. Обійшлося без постраждалих. 

Вночі окупанти скерували БПЛА по Балаклії. Внаслідок удару пошкоджено підприємство та нефункціонуючий елеватор. Загорівся склад. 

31 липня поліцейські 20 разів оглянули місця подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 28 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією РФ. 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 795 воєнних злочинів, скоєних на території області. 

  • Нещодавно шестеро людей загинули у Новоплатонівці на Харківщині через російську атаку. Спочатку було відомо про 5 загиблих, згодом у лікарні помер ще один постраждалий від атаки. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies